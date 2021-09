Coronavirus: l’Australie et la Nouvelle-Zélande déclarent forfait pour la prochaine Hockey Pro League

Les fédérations australiennes et néo-zélandaises de hockey ont annoncé vendredi retirer leurs équipes nationales respectives de plusieurs tournois internationaux dont la prochaine Hockey Pro League « en raison des restrictions de voyage, liées au Covid-19, imposées par leur gouvernement ». L’Australie a dans la foulée décidé de ne pas participer à la prochaine Coupe du monde de hockey en salle, organisée début février 2022 à Liège, et de déclarer forfait pour les deux Coupes du monde juniors qui doivent se dérouler en fin d’année en Inde (messieurs) et en Afrique du Sud (dames).