Au pied des dunes de Blériot-Plage, dans le Pas-de-Calais, les chalets de la discorde

Depuis les années 50, ces 234 cabanons construits par des ouvriers font partie de l’histoire et du charme de la petite station balnéaire voisine de Calais. Aujourd’hui, la mairie veut les raser. Une poignée de rebelles s’y oppose.

Reportage

Ils sont tous blancs, sauf un qui joue les vilains petits canards dans une teinte brun foncé. Les plus anciens d’entre eux datent des années 50. Les 234 chalets sur pilotis de Blériot-Plage, dans le Pas-de-Calais, font partie du patrimoine local. Parfois répartis sur trois rangées, au milieu des dunes, ils ont tous des formes et des styles différents. C’est leur côté punk, rebelle. Ça fait aussi leur charme. Ce charme qui attire les touristes et qui a même amené le réalisateur allemand Michaël Haneke à venir tourner quelques scènes de son film Happy End dans l’un d’eux : le tout dernier sur la gauche, celui près des bunkers, celui de la Bruxelloise Antoinette Cornet.