Décès de Wilfried Van Moer: deux registres de condoléances ouverts à Sclessin lors du Clasico

Deux registres de condoléances seront ouverts à Sclessin dimanche lors du Clasico contre Anderlecht pour les supporters souhaitant rendre hommage à Wilfried Van Moer, a annoncé le club liégeois vendredi.

« Lors du clasico de ce dimanche, les supporters de la Tribune 1 et de la Tribune 2 qui le souhaitent auront l’occasion de rendre un dernier hommage à Wilfried Van Moer : nous mettrons en effet à leur disposition deux registres de condoléances, l’un en T1 et l’autre en T2, en avant-match et à la mi-temps. Ils seront ensuite remis à la famille du regretté défunt », indique le Standard sur son site internet.