Coronavirus: Liège en phase 4, faut-il s’attendre à un renforcement des mesures?

La province de Liège a basculé en niveau d’alerte 4 ce mardi. En effet, une hausse du nombre de contaminations est enregistrée dans plusieurs communes de la province, soit une moyenne de 100 contaminations pour 100.000 habitants durant 14 jours consécutifs. Cette hausse s’observe surtout dans les communes ou le taux de vaccination est moins élevé.

En province de Liège, le nombre de personnes hospitalisées pour covid augmente (114 patients covid, dont 37 en soins intensifs).

Dès lors, il y a lieu de se demander si l’on se dirige vers des mesures plus strictes localement, par exemple l’utilisation plus large du Covid Safe Ticket (CST), comme à Bruxelles, dans les restos, les bars, etc.