Les dossiers de fraude sociale chez GLS et PostNL transférés au tribunal d'Anvers

Les 52 dossiers concernant de possibles fraudes sociales dans les entreprises de colis PostNL et GLS sont transférés de Malines à Anvers. L'affaire sera introduite devant le tribunal correctionnel d'Anvers le 19 octobre, a indiqué vendredi Roel Deseyn, avocat du syndicat chrétien CSC.

Selon l'avocat, il a été décidé de traiter les dossiers à Anvers par une chambre à trois juges (au lieu d'un seul juge à Malines) car il s'agit d'une affaire "importante et fondamentale."

Les sociétés PostNL et GLS, ainsi qu'une série de sous-traitants, sont poursuivis pour fraude sociale organisée, avec les coursiers comme principales victimes. Le syndicat chrétien, qui s'est porté partie civile, évoque "une forme moderne d'esclavage" en raison du travail non déclaré et de cas de faux indépendants.

Selon la CSC, les abus ne se limitent d'ailleurs pas aux deux entreprises qui doivent comparaître devant le tribunal mais s'appliquent à l'ensemble du secteur.