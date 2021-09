Le contre-la-montre élites messieurs ouvrira dimanche les Championnats du monde 2021 de cyclisme, organisés dans quatre villes flamandes, Knokke-Heist et Bruges pour les contre-la-montre, Anvers et Louvain pour les courses en ligne, ce qui lui vaut l’appellation officielle de « Flandres 2021 ». Avec Remco Evenepoel et Wout van Aert aligné dans le chrono, la Belgique jouera directement deux de ses plus belles cartes durant ces Mondiaux.