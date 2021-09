La Belgique retrouve la Coupe Davis face à la Bolivie ce week-end

La Belgique affronte la Bolivie samedi et dimanche dans le Groupe mondial I de la Coupe Davis. La rencontre n’ayant pu se tenir en Bolivie en raison de la crise sanitaire, c’est à Asunción, capitale du Paraguay, sur terre battue, que les Belges joueront leur premier match de Coupe Davis depuis un an et demi.

Pour ce déplacement en Amérique latine, Johan Van Herck, qui fête ses dix ans au poste de capitaine de l’équipe belge, est privé de David Goffin (ATP 30) et Kimmer Coppejans (ATP 209). Ces deux absences ont valu une première sélection à Zizou Bergs (ATP 191) et Michael Geerts (ATP 289), au sein d’une équipe aussi composée de l’expérimenté Ruben Bemelmans (ATP 221) et des spécialistes du double Joran Vliegen (ATP 30) et Sander Gillé (ATP 31).