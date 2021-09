Le Kremlin vers une nouvelle victoire aux législatives

C’est l’une de ces nouvelles figures dans le paysage électoral russe. A la veille des législatives, organisées en Russie sur trois jours jusqu’à dimanche 19 septembre, Zakhar Prilepine se démène sur tous les fronts. Le plus connu et controversé des écrivains de la nouvelle génération moscovite enchaîne meetings régionaux, débats télévisés et entretiens avec la presse. « Mon objectif est de poursuivre en politique ce que je faisais en écrivant des livres ou combattant au Donbass », confie-t-il dans un café de Moscou. Loin est le temps où, en pleine guerre dans la région ukrainienne, il dirigeait l’un des bataillons séparatistes pro-russes équipés et organisés contre l’armée de Kiev. Zakhar Prilepine est désormais chef de son parti « Za pravdu ». Pour la vérité.