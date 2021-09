Vincent Kompany avant le Clasico: «Répliquer notre deuxième période contre Malines»

C’est le match que tout le monde attend ce week-end : Standard – Anderlecht. Un Clasico. Qui plus est avec du public. Pour ce déplacement rarement simple pour les Anderlechtois ces dernières années – ils restent sur un succès 1-3 la saison dernière –, Vincent Kompany pourra compter sur un groupe avec Benito Raman dans ses rangs. « On l’a protégé en début de semaine et cela va mieux. Il s’entraîne désormais avec nous », indique le coach du RSCA qui ne déplore que l’absence de Bart Verbruggen.