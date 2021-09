Mbaye Leye préface le Clasico: «Il faudra être à plus de 100%»

Mbaye Leye avait le sourire, vendredi après-midi, au moment de préfacer le Clasico de dimanche face à Anderlecht. « La victoire à Seraing a fait du bien », dit-il, en admettant que ce fut terriblement compliqué. « Comme à Zulte Waregem et au Beerschot. La seule victoire facile, c’était la saison dernière à Malines (0-4) où après l’heure de jeu, j’ai pu rester sagement assis. Pour avoir les images du match à Seraing, on se rend compte qu’on a fait de très belles choses, mais si on avait été bon en transition, dans la dernière passe, en prenant la bonne décision, on se serait imposé plus largement ».