Carte blanche: à Samos, nous ne pouvons qu’aider nos patients à survivre

Le 18 septembre 2021, l’Union européenne et le gouvernement grec inaugurent un nouveau centre pour demandeurs d’asile dans un endroit complètement isolé appelé Zervou, sur l’île de Samos en Grèce. Il ne fait aucun doute que ce nouveau centre ne fera que déshumaniser et marginaliser davantage les personnes qui cherchent une protection auprès l’Union européenne. Des millions d’euros ont été dépensés pour la construction de ce centre équipé de clôtures en fil barbelé de qualité militaire et de systèmes de surveillance avancés. Et tout cela pour détenir des personnes dont le seul crime est de rechercher la sécurité et la stabilité. Outre les rejets massifs de demandes d’asile, ce nouveau centre est un autre symbole du rejet total des réfugiés et de leur droit à demander l’asile.