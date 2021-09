Comité de concertation: le port du masque ne sera plus obligatoire dans les commerces et restaurants

C’est sans doute la mesure la plus spectaculaire : l’obligation de porter le masque tombe pour les clients dans les commerces et les établissements Horeca. En fait, il tombe partout, sauf dans les cas énumérés par le Comité de concertation, à savoir les transports en commun, les gares et les aéroports ; les transports collectifs organisés ; les établissements de soins ; pour le personnel et les patients/clients des professions médicales et non médicales ; pour le personnel des magasins et des centres commerciaux ; pour le personnel dans les établissements et lieux où des activités Horeca sont organisées ; dans les espaces accessibles au public lors d’événements, spectacles culturels et autres, des compétitions et des séances d’entraînement sportives s’ils se déroulent à l’intérieur et dans les discothèques. Précisons que dans ces deux derniers cas, s’il est fait usage du Covid Safe Ticket, le masque n’est pas requis. Mais attention ! Ceci est la règle générale.