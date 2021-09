Chaplin a mis son âme dans la musique du «Cirque»

Charlie Chaplin a chanté et fredonné lui-même la bande originale du « Cirque ». Le Brussels Philharmonic va l’interpréter en live pendant la projection du film à Flagey, ce week-end.

Dirk Brossé a appris les images et les notes du «Cirque» par cœur. - Dirkbrosse.be

L e cirque est le film le plus douloureux de la carrière de Chaplin. Avant même les premiers tours de manivelle, l’immense chapiteau du décor principal a été emporté par un vent mauvais. Au bout de quatre semaines de tournage, une erreur du laboratoire de développement a provoqué la perte irréparable des plans déjà réalisés. Quelques mois plus tard, un terrible incendie a ravagé l’ensemble du studio, réduisant en cendres décors et accessoires.

Entre-temps, la presse et le tout Hollywood se déchaînaient contre Chaplin empêtré dans un divorce à scandale avec Lita Grey, l’actrice du Kid , épousée en secret au Mexique alors qu’elle n’avait que 16 ans. Les avocats de sa femme font interrompre le tournage pendant huit mois et échouent de justesse à faire saisir les biens du studio. Au plus fort du bras de fer juridique, Chaplin sera contraint de cacher les bobines des séquences déjà enregistrées pour empêcher leur mise sous scellés.