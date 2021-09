Grand Baromètre: Ecolo, PS et MR en lutte pour la première place à Bruxelles

A Bruxelles, le Grand Baromètre automnal confirme plusieurs tendances amorcées ces derniers mois. A commencer par le resserrement du jeu politique : ils sont trois, selon le sondage, à se disputer le leadership dans la capitale.

Pour le PS et Ecolo, rien de bien neuf : la rivalité constituait déjà l’enjeu du scrutin de 2019 – avec un avantage pour Ecolo à la Chambre, pour le PS à la Région – et crispe le débat depuis lors. Tant les verts que les rouges, en progrès d’un point sur l’été, se situent pour l’heure quasi exactement à leur dernier niveau électoral – pour rappel, notre sondage mesure les intentions de vote à la Chambre où, voici deux ans, Ecolo et Groen d’une part, PS et Vooruit de l’autre se présentaient sur une liste commune.