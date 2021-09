Mondiaux de cyclisme: Wout van Aert veut changer la couleur de ses médailles

Le Belge, récent vainqueur du Tour de Grande-Bretagne, avait été double médaillé d’argent en 2020 aux mondiaux d’Imola (Italie) : il s’était incliné face à l’Italien Filippo Ganna dans le chrono et face au Français Julian Alaphilippe dans la course en ligne. Van Aert entre en confiance dans sa semaine mondiale, il veut briller devant le public belge. « Je me sens bien et je suis prêt pour les championnats du monde », a expliqué Wout van Aert lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Sint-Michiels.