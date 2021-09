Kristoffer Olsson: «J’ai rapidement compris l’importance du Clasico»

Un étudiant parmi les autres, soucieux de profiter de l’une des dernières soirées d’été à la terrasse d’un établissement à la fois cool et branché des quartiers chics de Bruxelles où il a élu domicile. À un dribble de l’avenue Louise, Kristoffer Olsson (26 ans) était fidèle au rendez-vous. Et à sa réputation. Discret, au risque de passer inaperçu, mais sérieux, efficace et disponible en dépit de quelques tracas du quotidien. Durant trois quarts d’heure, l’international suédois du RSCA a mis de côté ses soucis administratifs de nouveau résident et le refroidissement de son bébé pour nous accorder son premier entretien depuis son arrivée en Belgique.

Kristoffer Olsson, un peu moins de deux mois après avoir lié votre destinée pour quatre saisons à Anderlecht, comment jugez-vous votre intégration ?