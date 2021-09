Comment obtenir le Covid Safe Ticket?

Ce précieux sémane est de plus en plus demandé en Belgique.

Semaine après semaine, l’utilisation du Covid Safe Ticket s’élargit. Il est aujourd’hui nécessaire pour un certain nombre d’activités en Belgique. Mais comment doit-on faire pour obtenir un Covid Safe Ticket ?

Il y a plusieurs manières d’obtenir ce document. Tout d’abord, une preuve de vaccination complète. On peut également présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, un test antigénique rapide de moins de 48 heures ou enfin, une preuve que l’on a contracté le covid il y a moins de six mois. A l’aide de ces données, vous pouvez obtenez un QR code qui est accessible via l’application Covidsafebe ou via les sites web masante.belgique.be ou https://brusselshealthnetwork.be/.