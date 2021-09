Personnalités: le même tiercé en tête, devant Vandenbroucke qui dépasse Di Rupo

En Wallonie, on ne change pas un tiercé gagnant : la vice-Première MR Sophie Wilmès, le Premier ministre Open VLD Alexander De Croo et le président du PS Paul Magnette forment toujours, dans l’ordre, le trio de tête. Derrière, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandebroucke (Vooruit) ravit par contre la 4e place au ministre-président wallon, Elio Di Rupo, en recul de deux rangs, pas en meilleure forme que son parti. Maxime Prévot gagne, lui, deux places pour se hisser sur la 5e marche. Une belle performance pour un président dont le parti (le CDH est la 5e formation au sud du pays) perd quelques plumes en Wallonie (moins de 1 %) et bien davantage à Bruxelles par rapport à notre dernier sondage.