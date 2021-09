Grand Baromètre: le PS épuisé en Wallonie, MR, PTB et Ecolo sont à un souffle

Ames socialistes sensibles s’abstenir, la liste qui suit n’est pas joyeuse, mais c’est, de loin, la première leçon du sondage sous nos yeux : avec 21,4 % des intentions de vote, le PS fait 3,5 points de pourcentage de moins qu’en juin dernier selon Ipsos ; 4,7 points de moins que dans les urnes en mai 2019 (intentions de vote ici et nombre de voix là, on compare des pommes et des poires, mais on reste quand même dans l’univers du fruit), ne parlons pas de la tendance baissière de long terme ; il est la seule formation au sud du pays à ne pas rééditer le score réalisé aux dernières élections (même le CDH fait mieux, sous cet angle) ; il est menacé directement par le MR, pointé juste derrière, à 0,9 point seulement ; par le PTB, il manque 2,7 points ; et par Ecolo, qui accuse un retard de 4,7 points, ce qui n’est pas éloigné de la marge d’erreur sondagière, de 3,2 % en Wallonie.