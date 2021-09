Charles De Ketelaere et Noa Lang prolongent leur contrat au Club de Bruges

Charles De Ketelaere et Noa Lang, brillants contre le Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des Champions, ont prolongé d’un an leur contrat au Club de Bruges. Le Belge et le Néerlandais sont désormais respectivement liés aux Gazelles jusqu’en 2024 et 2025, ont annoncé vendredi les champions de Belgique.

’CDK’, formé à Bruges, a explosé la saison dernière. Le joueur, 20 ans à peine et capable de jouer à presque toutes les positions offensives, a disputé la bagatelle de 46 matches, compilant 5 buts et 8 assists. Il a débuté l’exercice 2021-2022 sur des bases statistiques encore plus élevées avec 3 buts et 2 assists en 9 matches. Mercredi, il a été l’un des acteurs majeurs du partage du Club contre le PSG (1-1).