En Belgique et donc en Wallonie, la gestion des crues est assurée par une chaîne d’alerte qui va de l’IRM jusqu’aux communes pour l’action sur le terrain. La commission d’enquête a entendu ce vendredi les représentants de deux maillons essentiels : l’Institut météorologique et la direction de la gestion hydrologique. Et on dit bravo !

Bravo parce que les bons petits soldats de nos administrations ont fait le job : calculs, prévisions, traitement des infos, messages et même alertes à gogo. Toutes les procédures ont été respectées à la lettre, comme un train sur les rails qui ne dévie jamais. On répète : rien à dire ! Du bon boulot de fonctionnaire zélé et respectueux des règles.

Seul problème : on ne s’est pas beaucoup parlé, au-delà des communications stéréotypées imposées par les procédures. Et surtout, le cadre officiel n’était pas calibré pour un phénomène naturel inédit et aux conséquences potentiellement catastrophiques.