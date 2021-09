Championnat des Flandres: Jasper Philipsen remporte la 105e édition au sprint

Une échappée de sept coureurs se formaient en tête avec Corné van Kessel, Jan-Willem van Schip, Milan Paulus, Valentin Tabellion, Samuel Jenner, Ethan Batt et Stephen Basset. Le groupe de tête ne comptait cependant jamais plus de 1:20 d’avance sur le peloton.

Les échappés étaient définitivement repris à 11,5 km de l’arrivée et les équipes de sprinteurs pouvaient préparer leur train pour le sprint massif. Pour sa première course après son abandon au Tour d’Espagne, Jasper Philipsen se montrait le plus rapide et devançait Dylan Groenewegen d’une demi-roue. Martin Laas devait lui se contenter de la 3e place.

Philipsen, 23 ans, décroche la 11e victoire de sa carrière, la 6e cette saison après le GP de l’Escaut, deux étapes du Tour de Turquie et deux étapes de la Vuelta.

Le sprinteur d’Alpecin-Fenix succède au palmarès à Jannik Stiemle, vainqueur en 2019. L’édition 2020 n’avait pas été organisée à cause de la pandémie de coronavirus.