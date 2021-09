Grand Baromètre: Vlaams Belang et N-VA en recul, De Croo toujours nº1 en Flandre

Et si la vague brune et nationaliste avait atteint sa hauteur maximale ? C’est le bilan, côté flamand, que l’on pourrait tirer du dernier sondage. Tant la rhétorique de Tom Van Grieken que celle de Bart De Wever semble s’être émoussée durant l’été puisque le Vlaams Belang (– 2,5 points de pourcentage par rapport à notre sondage de juin) et la N-VA (– 0,6 point) perdent quelques plumes, tout en continuant à dominer de la tête et des épaules le paysage politique flamand.

L’absence du renouvellement du discours de Bart De Wever, qui revient sans cesse avec des propos communautaires alors que les citoyens se préoccupent surtout de sortir de la crise, peut être une explication. La vidéo du président du Vlaams Belang, dans laquelle il s’en prenait aux « enseignants et professeurs gauchistes » le jour de la rentrée scolaire, peut en être une autre.