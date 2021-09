Les colocations ont la cote chez les étudiants en fin de cursus

De plus en plus d’étudiants en fin de cursus se dirigent vers le logement en colocation plutôt qu’en kot. Plus confortables et plus calmes, les colocations font office d’étape de transition vers la vie d’adulte pour les étudiants.

L’année 2020-2021 n’aura pas vu tarir l’enthousiasme des étudiants pour la vie en kot. Dans les grandes villes universitaires du pays, les services de logements affichent presque complet et il en est de même dans les agences privées. Cependant une autre tendance se dessine chez les étudiants, celle de la vie en colocation.

Appelé aussi « cohousing » ou « coliving », ce type de logement déjà très populaire auprès des jeunes travailleurs, notamment, séduit de plus en plus d’étudiants du supérieur. Plus grand confort de vie, environnement plus calme, les raisons de cette tendance sont multiples. « Il y a une vraie demande pour des logements plus privatifs, plus calmes et plus isolés chez les étudiants en fin de cursus, explique Vincent Bomal, directeur du service logistique et logement étudiant de l’UCLouvain. Et cette demande est encore plus grande à Bruxelles. »