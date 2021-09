Mondiaux de cyclisme: tous les chemins mènent à Louvain

Wout van Aert et Remco Evenepoel sont donc entrés dans leur bulle mondiale. Hôtel, conférence de presse, reconnaissance des parcours, ils suivent le scénario établi pour ce double rendez-vous mondial. Pendant que nos ténors défieront l’horloge dimanche entre Knokke et Bruges, au même titre qu’Asgreen et Pogacar, bien d’autres opportunités s’offraient à tous ceux qui s’élanceront dans huit jours à la succession de Julian Alaphilippe.

À tout seigneur tout honneur, l’intéressé disputera ce samedi la Primus Classic, entre Brakel et Boortmeerbeek. Sans doute pas la course de ses rêves diront certains mais un parcours à l’intérêt rehaussé cette fois par son parcours qui empruntera l’une ou l’autre côte autour d’Overijse et s’aventurera presque jusqu’à Louvain… Suffisant pour intéresser également Jasper Stuyven à domicile, Tiesj Benoot et surtout Mathieu van der Poel, repris par Koos Moerenhout au sein de la sélection néerlandaise mais dont la participation reste à confirmer. Le chef de file de la formation Alpecin a choisi d’accumuler les kilomètres en mode course puisqu’il est également prévu dimanche à Gooik et mardi au GP de Denain, où est également attendu Tom Pidcock.