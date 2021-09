C’est un des opéras les plus complexes de Verdi, que le regretté Stefano Mazzonis avait programmé pour l’ouverture de sa saison. Sa lecture de l’œuvre a été fidèlement restituée.

Critique

Le compositeur Giuseppe Verdi compose sa partition entre Un Ballo in Maschera et le Don Carlos pour l’Opéra de Paris, soit à une époque où il s’engage dans l’unification italienne. L’artiste fut, en effet, élu député au Parlement italien en 1861, à la demande du comte de Cavour, principal artisan du nouveau royaume d’Italie. Verdi démissionnera d’ailleurs à la mort de ce dernier, un an avant la création de La Forza del Destino, à Saint-Pétersbourg.