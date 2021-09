Avec sept partis, malgré la perte de trois sièges à la Chambre selon notre baromètre par rapport au scrutin de 2019, la coalition Vivaldi n’a pas de souci à se faire : elle garderait, si on votait demain, une confortable majorité avec 84 parlementaires, même si elle en avait glané 87 en mai 2019. C’est le PS qui en perd le plus (– 3), devant l’Open VLD (– 2) et le CD&V (– 1). Mais comme le MR, Vooruit et Groen gagnent chacun un siège, les dégâts sont limités.