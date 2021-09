WTA Luxembourg: Greet Minnen et Alison Van Uytvanck rejoignent Kimberley Zimmermann en finale du double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck disputeront la finale du double du tournoi WTA 250 de Luxembourg, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars. La paire belge s’est imposée en deux sets 6-3, 7-6 (2) en 1h26 contre les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya, têtes de série N.3.