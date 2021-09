Remco Evenepoel préface les Mondiaux de cyclisme: «J’ai déjà aligné des 2e et des 3e places, il ne me manque que la 1re»

Remco Evenepoel aborde la semaine des championnats du monde l’esprit serein et en grande forme. Le jeune coureur belge sera déjà un des hommes à suivre dimanche dans le contre-la-montre individuel entre Knokke-Heist et Bruges. Il a reconnu le parcours et il l’estime à sa mesure. Son objectif est d’ajouter le chiffre 1 à sa panoplie de places d’honneur sur les podiums internationaux.