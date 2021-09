Journées du patrimoine: les aventures de Renard Curieux, alias Hergé, à Saint-Boniface

Dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont lieu ces 18 et 19 septembre, à Bruxelles, les portes de lieux prestigieux ou insolites s’ouvrent au public. L’occasion de saisir l’opportunité de voyager sans devoir se déplacer très loin ! Après plus d’un an de pandémie, l’événement revêt un caractère franchement libératoire. Dans ce contexte, les organisateurs ont choisi pour célébrer cette 33e édition des Journées du patrimoine, le thème symbolique de la rencontre. Parcs, musées, cafés mais aussi parloirs, salles de guichets ou de réunion, tous les « meeting-point » seront réquisitionnés.