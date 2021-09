Après deux chocs à huis-clos, le Clasico va enfin retrouver sa folie

Sept mois après le dernier Clasico, le Standard et Anderlecht se retrouvent ce dimanche à Sclessin pour un match ô combien attendu. Avec une grande différence par rapport à la saison dernière : le public est de retour. Et à Sclessin plus qu’ailleurs, les supporters sont capables de faire basculer une rencontre.

Quinze décembre 2019. Un dimanche de Clasico. Le duel entre Rouches et Mauves se termine sur un score de parité – Roofe ayant répondu à Amallah – et est surtout marqué par la blessure à la cheville de Yari Verschaeren suite à un duel fortuit avec Dimitri Lavalée. Un partage de frères ennemis dans une ambiance des grands jours. La dernière joute entre les deux formations où le public était le bienvenu. Il n’en fut rien la saison dernière en raison de la pandémie de Covid-19. Et ce, même si les fans liégeois étaient venus encourager leurs protégés au plus près des grilles du stade lors du dernier duel remporté par les Mauves (1-3).

Ce dimanche, ils seront dans les travées de Sclessin. Cela promet une chaude réception des Mauves. Sans doute dans les mêmes proportions que l’atmosphère incandescente au stade Jan Breydel mercredi soir en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.