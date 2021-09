Le poids de la liberté

Il n’y a pas de petite victoire. David Frost, l’ancien monsieur Brexit du Royaume-Uni, a annoncé le retour des ventes en unités impériales et l’impression volontaire du timbre de la couronne sur les verres de pinte, deux excentricités britanniques qui avaient été interdites lors des temps maudits de l’adhésion à l’Union européenne. Avec la réintroduction de ces mesures peu familières des moins de quarante ans, le gouvernement britannique a l’impression de « capitaliser sur les libertés» offertes par le Brexit et de servir au mieux « l’intérêt national du Royaume-Uni ». Avec 3,53 onces ou 0,22 livre équivalents à 100 grammes, les Britanniques n’auront plus qu’à s’accrocher pour comprendre ce qu’ils achètent au supermarché. La liberté n’a pas de prix, elle a un poids.