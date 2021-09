Liège va garder le masque en attendant le pass sanitaire

Largement pointée du doigt lors du Codeco, Bruxelles n’est pourtant plus seule dans les rangs des mauvais élèves. Liège, la ville mais aussi la province et plus singulièrement une quinzaine de communes affichent maintenant un taux de contamination qui a poussé les autorités à placer l’ensemble de la zone en alerte 4, le même stade que la capitale. Aux derniers relevés, la province de Liège présentait un taux d’incidence de 410 cas pour 100.000 habitants, là où Bruxelles en rouge écarlate, affiche une incidence de 565 cas par 100.000 habitants. Rappelons que pour être en vert sur la carte de l’ECDC, une région ne doit pas dépasser les 50 cas par 100.000 habitants. Et alors que ce taux se stabilise dans la capitale, il a bondi de 17 % en une semaine à peine à Liège. De quoi alerter les autorités communales et provinciales qui se sont réunies ce vendredi autour du Gouverneur pour envisager les mesures à prendre.