Prolongation des mesures covid: la Vivaldi coince sur la prime de 50 euros

On serait près d’un accord sur le chômage économique et le droit passerelle ; c’est très tendu à propos de la prime de 50 euros aux petits pensionnés.

Prolonger ou non les mesures d’accompagnement social prises durant la crise covid ? Un comité ministériel restreint (kern) a eu lieu vendredi, les ministres fédéraux ne sont pas tombés d’accord, on ne désespère pas de conclure dans les prochains jours. Le plus vite sera le mieux, car l’affaire est un poison pour la Vivaldi.

Pour rappel, les mesures en balance sont les suivantes : prolonger le chômage économique covid, ainsi que le droit passerelle, mais aussi la suspension de la dégressivité des allocations de chômage, à laquelle s’ajoute l’octroi d’une prime mensuelle de 50 euros pour les petits pensionnés. En l’occurrence, les mesures en vigueur arrivent à échéance fin septembre, et il était question, en principe, de les relancer pour trois mois. On n’y est pas. Dans nos colonnes jeudi, Eva De Bleeker, ministre libérale flamande du Budget, avait lancé en substance : il faut mettre un terme à ces politiques exceptionnelles, sans attendre.