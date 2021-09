Remco Evenepoel: «Avec mes 60 kilos, je suis prêt à relever le défi»

Ébloui par un soleil soudain généreux, Remco Evenepoel regagna fissa sa chambre de l’hôtel pour récupérer ses lunettes solaires, un élément sur lequel Wout van Aert avait anticipé. L’expérience…

Le Brabançon fut toutefois plus disert que son aîné à l’approche d’un Mondial où il a déjà obtenu une médaille d’argent, en 2019, derrière Rohan Dennis et devant un certain Filippo Ganna à Harrogate…

Remco, que vous inspire le parcours du championnat ?