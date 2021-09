Mondiaux de cyclisme: pour tout l’or du monde

Depuis l’apparition du chrono dans les championnats du monde, la Belgique n’a jamais décroché l’or. C’est peut-être… l’heure ou jamais, à domicile, pour nos deux représentants, Wout van Aert (argent à Imola en 2020) et Remco Evenepoel (argent à Harrogate en 2019).

À l’heure où Remco Evenepoel et Wout van Aert prenaient place à la terrasse du célèbre hôtel Weinbrugge, les joueurs de l’AS Eupen y déposaient leurs bagages afin de se ressourcer quelques heures dans la perspective de leur rencontre au Cercle de Bruges. Aucun « Panda » n’a manqué de reconnaître deux stars du cyclisme mondial devisant en toute simplicité sur le premier événement de ces Mondiaux que la Belgique retrouve, enfin, depuis 2002 : le contre-la-montre individuel disputé dimanche entre la digue de Knokke et Bruges sur une distance de 43,3 kilomètres, soit le double de ce qui était proposé, une semaine plus tôt, aux protagonistes du championnat d’Europe.