Alors ce masque, je dois le mettre ou je ne dois pas le mettre?

Difficile de se défaire de la méchante impression que l’accumulation de règles et d’exceptions rend la question du port du masque de plus en plus floue. Même après que la Codeco de ce vendredi a décidé de « simplifier » la matière, on n’y voit pas encore très clair. Quand je vais au restaurant, je dois mettre mon masque ? Et pour entrer au cinéma, j’ai besoin d’un Covid Safe Ticket (CST) ? Juste à Bruxelles ? Et en Wallonie et en Flandre, je fais quoi ? On tente de vous résumer ça.

Au travail. Le Codeco supprime l’obligation de porter le masque sur le lieu de travail. Une mesure qui est valable dans les trois Régions… mais Bruxelles a déjà fait savoir qu’elle ne l’appliquerait pas dans les entreprises de la capitale. Côté wallon, on décidera la semaine prochaine. Seule la Flandre paraît bien décidée à suivre.