Le Grognon, la fin d’une malédiction de 53 ans

Ce week-end, Namur vivra le cœur léger. Et fera la fête. Pas seulement celles de Wallonie, mais aussi celle mettant fin à une longue saga de plus de 50 ans. La malédiction du Grognon sera enterrée en même temps que les projets, pour certains pharaoniques, lors de l’inauguration de la Confluence, l’esplanade sur le site même du Grognon, cette pointe coincée aux confluents de la Sambre et de la Meuse. Pour le Nid, ce bâtiment dédié à l’aménagement urbain et à la durabilité, situé à l’extrémité de cette Confluence, il faudra attendre le mois d’octobre avant la coupure du ruban et l’ouverture officielle. Mais les Namurois n’en ont cure. Ils ont tellement attendu que ce chancre, situé à un jet de pierre du parlement, soit occupé qu’ils feront bien la fête deux fois pour célébrer le renouveau de ce lieu hautement symbolique.