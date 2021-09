Le Comité de concertation rend le pouvoir aux Régions pour le masque et le pass sanitaire. Une situation potentiellement confuse, mais politiquement inévitable devant le taux de vaccination record de la Flandre et le retard de Bruxelles. Alexander De Croo a fustigé les non-vaccinés.

La fin de l’ère des grands Comités de concertation prenant des décisions très attendues et d’application d’Ostende à Arlon, a commencé. Vendredi, le Premier ministre et les ministres-présidents ont décidé de laisser une liberté jamais vue jusqu’ici aux Régions et pouvoirs locaux pour conserver ou lever les dernières mesures restrictives de liberté. Une approche motivée par l’attitude des citoyens par rapport au vaccin, elle aussi à géométrie très variable entre Régions.

1