Raskin, Bastien, Amallah... Tapis rouche pour les ex-Mauves

Ils sont cinq, dans le noyau professionnel dirigé par Mbaye Leye, à avoir porté durant leur jeunesse le maillot anderlechtois. Si Selim Amallah, Ameen Al-Dakhil et Nathan Ngoy ont débarqué à Sclessin après avoir fréquenté le centre de formation de Neerpede, Samuel Bastien et Nicolas Raskin avaient quant à eux quitté les bords de Meuse pour rejoindre le club bruxellois, avant de revenir à leurs premières amours. Cinq joueurs, cinq tableaux, tant les histoires des uns et des autres sont différentes et tant les contextes le sont également. Combien sur les cinq seront sur la pelouse de Sclessin ce dimanche sur le coup de 18h30 à l’heure d’entamer un Clasico qui leur tient particulièrement à cœur ?