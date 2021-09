Marco Ilaimaharitra: «Porter le brassard me donne de l’énergie et me rend fier après quatre ans ici»

Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers début août, Marco Ilaimaharitra a fait son retour dans le groupe carolo dimanche dernier à Gand. Entré à la pause, il s’est emparé du brassard de capitaine, un rôle qu’il se sent prêt à assumer pleinement.

Marco, vous avez fait votre retour de blessure dimanche dernier à Gand en entrant à la pause. Dans quel état de forme vous trouvez-vous ?

Je me sens très bien. Ça peut paraître bizarre mais je dirais même que je suis mieux qu’avant ma blessure. À Gand, je pense que le coach avait prévu de me faire rentrer mais sans doute pas si tôt. Les circonstances ont fait que… Tant mieux, ça me fait prendre du rythme.