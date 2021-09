Antoine Bernier: «Personne ne me connaît»

Au Pairay, l’euphorie fait place au réalisme. Le RFC Seraing n’est pas parvenu à réaliser le 9 sur 9 qui lui ouvrait les bras. Qui lui aurait permis de plonger en apnée dans le grand bain. Dans un championnat comme le nôtre tout va très vite. Exceptées les valeurs sûres et stables, les autres sont assis sur un balancier qui oscille entre la joie et l’inquiétude. La mise en garde d’Antoine Bernier est cohérente : « Un zéro sur six serait gênant. D’autant qu’après l’Antwerp, il faut se rendre à Genk, avant de recevoir Zulte Waregem et d’aller à l’Union. C’est corsé. »

Trois déplacements à effectuer lors des quatre prochaines journées. Trois déplacements et non des moindres. Pas question toutefois de monter dans le magnifique car flambant neuf la tête basse. Il existe des raisons objectives d’espérer. « Notre équipe a du jeu. Elle est capable de gagner », assure Bernier. « Prendre la mesure d’un ou de deux meneurs, c’est aussi l’occasion de frapper les esprits. »