Crise des sous-marins: la France rappelle ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie

La France a rappelé pour consultations ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie à cause de la « gravité exceptionnelle » de l’annonce du partenariat stratégique entre Washington, Londres et Canberra débouchant sur l’annulation par l’Australie d’un gros contrat d’achat de sous-marins à la France, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

« A la demande du Président de la République, j’ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultations de nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l’Australie et les Etats-Unis », déclare-t-il dans un communiqué.