Sclessin, un moment délicat pour Benito Raman

Revenir chez un ex, ce n’est jamais simple. C’est ce qui attend Benito Raman dimanche à l’occasion du premier Clasico de la saison entre le Standard et Anderlecht. Aujourd’hui chez les Mauves, le joueur passé par Gand, le Beerschot, Courtrai et Saint-Trond n’a pas laissé un souvenir impérissable en bord de Meuse. Pas impossible qu’il essuie quelques coups de sifflet de la part des supporters liégeois à la moindre touche de balle dimanche. Il en faudra sans doute plus pour sortir du match un garçon qui aura envie de montrer son meilleur visage.

1 Au Standard : quatre coachs et… quelques incartades