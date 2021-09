La Belgique du covid éclatée façon puzzle

Les jours qui viennent diront l’impact de cette nouvelle stratégie. On peine cependant à croire à l’imperméabilité sanitaire entre les zones d’un pays aussi grand qu’un mouchoir de poche.

Le test du puzzle : c’est l’option, certains diront le risque, finalement prise par les instances politiques belges ce vendredi.

Risque de la non-lisibilité pour le citoyen qui va se trouver confronté à des réglementations différentes entre Régions, mais aussi – c’est désormais possible – entre communes, voire entre lieux. Risque d’une complexité lourde à gérer par ceux qui vont devoir faire respecter cet éventail évolutif. Risque de perdre la maîtrise d’ensemble de la situation épidémiologique du pays car ce qu’on a donné, c’est connu, est plus difficile à reprendre, surtout si c’est éparpillé et différent à travers le territoire. Risque que les instances locales désormais chargées de sévir au cas où ce serait nécessaire en durcissant les règles, le fassent trop peu ou trop tard.