Mort de Bouteflika, l’ex-président algérien mégalomane

Portrait

Abdelaziz Bouteflika n’est plus. Il est décédé ce 17 septembre à 22 heures à Alger, mais sa santé l’avait trahi et abandonné de longues années plus tôt. Ses obsèques n’attireront pas la grande masse des Algériens car son règne, long de vingt ans – 1999-2019 – n’a pas laissé que des bons souvenirs, pour rester dans la litote. Un bilan nuancé de sa vie mérite cependant d’être dressé, car il restera aussi comme celui qui aura mis fin à « la décennie noire » qui saigna l’Algérie entre 1992 et 2000, non sans recourir à l’absolution pour les assassins de tous bords, de l’armée ou des maquis islamistes.