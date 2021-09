La medtech Antigon lève 1,5 million d'euros

Cette levée de fonds lui permettra selon elle de renforcer les équipes et d'obtenir le marquage CE nécessaire à la commercialisation de son dispositif de sécurisation des transfusions sanguines.

Une telle levée de fonds a été rendue possible grâce au soutien de co-fondateurs et actionnaires historiques publics et privés comme Sambrinvest et BeAngels, mais aussi à de nouveaux investisseurs dont deux entreprises actives dans le domaine du diagnostic ( in-vitro diagnostic - IVD) et de l'industrialisation.

Antigon a développé un dispositif POCT (Point Of Care Tests) capable de vérifier rapidement et efficacement la compatibilité du groupe sanguin du patient et de la poche de sang à transfuser au lit du patient. Pour ce faire, l'appareil portatif, dénommé ISABO, recourt à une double vérification : une première électronique, via un système de code barre/RFID, suivi d'une seconde biologique, grâce à une analyse sanguine rapide de la concordance ABO-D d'échantillons de sang entre le patient et la poche à transfuser, explique Antigon.