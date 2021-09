Filippo Ganna veut prolonger son titre mondial sur le chrono: «Me battre jusqu’au dernier mètre»

Champion du monde en titre, l’Italien Filippo Ganna compte bien prolonger son titre sur le contre-la-montre dimanche sur le chrono des Mondiaux 2021 entre Knokke et Bruges. « Je vais me battre jusqu’au dernier mètre, mais la saison a été très longue », a confié Ganna vendredi.

La semaine dernière aux championnats d’Europe, Ganna avait remporté l’or lors du relais par équipe mixte et l’argent en individuel derrière le Suisse Stefan Küng et devant Remco Evenepoel. L’Italien a vécu une saison éprouvante et compte 63 jours de course avec cinq victoires dont quatre sur des chronos. Sans oublier ses performances sur la piste lors des Jeux Olympiques de Tokyo.