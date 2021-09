Fêtes de Wallonie: des Mérites wallons sur fond d’épidémie et d’inondations

La tradition est de retour à Namur : à l’occasion des Fêtes de Wallonie, le gouvernement régional a remis ses Mérites wallons à une impressionnante série de personnalités. Comme on s’y attendait, l’exécutif a surtout tenu à rendre hommage aux personnes engagées dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus et aux acteurs œuvrant sur le terrain des inondations.

Mais comment faire ? Impossible de remettre une médaille à tous les soignants, les services de secours ou les bénévoles. Pour la crise sanitaire, « il nous est apparu plus judicieux de décorer du Mérite wallon, au nom de toutes les professions qu’elles représentent, deux fédérations-faîtières : Santhea et Unessa », a expliqué le ministre-président Elio Di Rupo. Leurs représentants, Marie-Claire Lambert et Stéphan Mercier, ont reçu la médaille d’Officier du Mérite wallon.