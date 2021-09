Le MR adopte la parité obligatoire dans ses instances, contre l’avis d’un quart de ses militants

Les nouveaux statuts du MR n’ont pas fait l’objet de longues discussions, ce samedi matin à Namur : ils avaient été discutés dans les arrondissements et les fédérations les derniers mois ; des amendements avaient pu être déposés sur une plateforme en ligne (il y en eut environ 120) ; le Conseil du MR avait approuvé ces statuts revus voici deux semaines ; alors ce week-end, leur approbation n’était plus qu’une formalité, même si aucun vote n’avait eu lieu jusque-là. Par main levée, les nouvelles règles bleues (voir « Le Soir » de vendredi) ont été largement adoptées par le congrès (les votes contre et les abstentions n’ont pas été comptabilisées).